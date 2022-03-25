Украинка Костевич добыла "золото" чемпионата Европы по пулевой стрельбе

Титулованная украинская спортсменка выиграла 12-ю в своей карьере медаль континентальных первенств.

Украинка Елена Костевич завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Норвегии.

36-летней чемпионке и призерке Олимпийских игр на этот раз не было равных в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

"Серебро" взяла сербка Зорана Арунович, а "бронзу" получила австрийка Сильвия Штайнер.

Отметим, что для Костевич это "золото" стало третьим на чемпионатах Европы после триумфов в 2015 и 2016 годах. Также на ее счету 5 серебряных и 4 бронзовых награды.

Костевич является четырехкратной медалисткой летних Олимпиад. Украинка выигрывала "золото" в Афинах в 2004 году (пистолет, 10 метров), две "бронзы" в Лондоне в 2012 году (пистолет, 10 и 25 метров) и "бронзу" в паре с Олегом Омельчуком в Токио-2020 (пистолет, 10 метров).

Благодаря успеху в японской столице Костевич вошла в тройку самых титулованных спортсменов в истории Украины на Олимпийских играх.

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