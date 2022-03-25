За день удалось эвакуировать больше 7,3 тысячи человек – Верещук

Сработали оба договоренных гуманитарных коридора.
В пятницу, 25 марта, сработали оба согласованных гуманитарных коридора — удалось эвакуировать 7331 человека.
Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
- Из Мариуполя в Запорожье собственным транспортом доехало 2800 человек, еще 4 тыс. мариупольцев были централизованно эвакуированы автобусами из Бердянска. Сейчас эта колонна находится по пути в Запорожье.
- Из Мелитополя в Запорожье был эвакуирован 531 человек и в город доставлена гуманитарная помощь.
В Бердянск был доставлен бензин и 80 тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.
"Мы официально обратились к главе Международного комитета Красного Креста Питеру Мауреру с требованием получить от России списки всех наших граждан, которые были принудительно депортированы оккупантами из Мариуполя, и обеспечить для них возможность безопасно вернуться в Украину", — подчеркнула Верещук.
В субботу, 26 марта, могут сработать гуманитарные коридоры для Мариуполя, а также населенных пунктов Киевской и Луганской областей. Сейчас продолжаются договоренности на этот счет.
✅ 25 марта сработали оба согласованных гуманитарных коридора, через которые удалось эвакуировать 7331 человека. ✅ Из Мариуполя в Запорожье собственным транспортом доехало 2800 человек, еще 4 тыс. мариупольцев были централизованно эвакуированы автобусами из Бердянска. Сейчас эта колонна находится по пути в Запорожье. ✅ Из Мелитополя в Запорожье был эвакуирован 531 человек и в город доставлена гуманитарная помощь. В Бердянск был доставлен бензин и 80 т продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости. ‼️Мы официально обратились к Главе Международного комитета Красного Креста Питеру Мауреру с требованием получить от России списки всех наших граждан, которые были принудительно депортированы оккупантами из Мариуполя, и обеспечить для них возможность вернуться в Украину. ℹ️ На завтра договариваемся о гуманитарных коридорах для Мариуполя, а также населенных пунктах Киевской и Луганской областей.Опубликовано Ириной Верещук Пятница, 25 марта 2022 г.
Напомним: