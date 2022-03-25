За день вдалося евакуювати понад 7,3 тисячі людей – Верещук

Спрацювали обидва домовлені гуманітарні коридори.

У п'ятницю, 25 березня, cпрацювали обидва погоджені гуманітарні коридори - вдалося евакуювати 7331 людину.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

З Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом доїхало 2800 осіб, ще 4 тис. маріупольців були централізовано евакуйовані автобусами з Бердянська. Зараз ця колона перебуває на шляху до Запоріжжя.

власним транспортом доїхало 2800 осіб, ще 4 тис. маріупольців були централізовано евакуйовані автобусами з Бердянська. Зараз ця колона перебуває на шляху до Запоріжжя. З Мелітополя до Запоріжжя було евакуйовано 531 людину та до міста доставлено гуманітарну допомогу.

До Бердянська було доставлено бензин і 80 тонн продуктів, медикаментів та предметів першої необхідності.

"Ми офіційно звернулися до голови Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітера Маурера з вимогою отримати від Росії списки всіх наших громадян, які були примусово депортовані окупантами з Маріуполя, та забезпечити для них можливість безпечно повернутися в Україну", - наголосила Верещук.

У суботу, 26 березня, можуть спрацювати гуманітарні коридори для Маріуполя, а також населених пунктів Київської та Луганської областей. Нині тривають домовленості щодо цього.

✅ 25 березня cпрацювали обидва погоджені гуманітарні коридори, через які вдалося евакуювати 7331 людину. ✅ З Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом доїхало 2800 осіб, ще 4 тис. маріупольців були централізовано евакуйовані автобусами з Бердянська. Зараз ця колона знаходиться на шляху до Запоріжжя. ✅ З Мелітополя до Запоріжжя було евакуйовано 531 людину та до міста доставлено гуманітарну допомогу. До Бердянська було доставлено бензин і 80 т продуктів, медикаментів та предметів першої необхідності. ‼️Ми офіційно звернулися до Голови Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітера Маурера з вимогою отримати від Росії списки всіх наших громадян, які були примусово депортовані окупантами з Маріуполя, та забезпечити для них можливість безпечно повернутися в Україну. ℹ️ На завтра домовляємося про гуманітарні коридори для Маріуполя, а також населених пунктів Київської та Луганської областей. Опубліковано Іриною Верещук Пʼятниця, 25 березня 2022 р.

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