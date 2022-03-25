Зеленский о Мариуполе: "Ситуация в городе остается абсолютно трагической"

Зеленский о Мариуполе: "Ситуация в городе остается абсолютно трагической"

Зеленский отметил, что российские кафиры не допускают в город никаких гуманитарных грузов.

В течение недели Украине удалось наладить работу 18 гуманитарных коридоров. Всего спасли из заблокированных городов 37 тысяч 606 человек.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 25 марта.

По его словам, гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье удалось вывезти 26 тысяч 477 мариупольцев. Состояние в деблокированном городе – трагическое.

"Ситуация в городе остается абсолютно трагической. Российские военные не допускают в город никаких гуманитарных грузов. Разве что используют мариупольцев в постановках для своих пропагандистов. Изображая, что начали что-то раздавать людям", — отметил Зеленский.

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