Украина добыла третью медаль на Олимпиаде-2020

Елена Костевич и Олег Омельчук выиграли "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета.

Украинская сборная завоевала третью медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.

"Бронзу" в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м) добыли Елена Костевич и Олег Омельчук. В малом финале они победили сербов сербов Зорану Арунович и Дамира Микеца - 16:12.

Копилка нашей сборной пополнилась третьей наградой Токио-2020.

Бронзу в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м) получают Елена Костевич и Олег Омельчук, побеждая в малом финале сербов Вспаханную Арунович и Дамира Микеца. pic.twitter.com/WwzxzULSEd — НОК Украины (@OlympicUA) July 27, 2021

Это уже третья медаль в копилке сборной Украины на Олимпиаде в Токио, ранее бронзовые награды завоевали дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Следите за результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 27 июля в нашей онлайн-трансляции.

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