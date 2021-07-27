Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украина добыла третью медаль на Олимпиаде-2020

Дата публикации
Просмотры
1568
Украина добыла третью медаль на Олимпиаде-2020

НОК Украины

Елена Костевич и Олег Омельчук выиграли "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета.

Украинская сборная завоевала третью медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.

"Бронзу" в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м) добыли Елена Костевич и Олег Омельчук. В малом финале они победили сербов сербов Зорану Арунович и Дамира Микеца - 16:12.

Это уже третья медаль в копилке сборной Украины на Олимпиаде в Токио, ранее бронзовые награды завоевали дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.

  • Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.
  • Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Следите за результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 27 июля в нашей онлайн-трансляции.