В течение суток боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня

В течение суток боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

За прошедшие сутки, 26 июля, зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня.

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Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС 27 июля.

Так, возле населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник 4 раза вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. Возле Авдеевки российские оккупанты обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов. В направлении села Галициновка враг применял артиллерию калибра 122-мм. Неподалеку Опытного оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

Возле Старогнатовки российские наемники обстреливали наши позиции из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра. В районе населенного пункта Южное враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. В направлении поселка Каменка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе Широкино российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней тяжести, пятерых — удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 27 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Возле Золотого-4 враг открыл огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Водяного, что возле Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

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