Переселенцы из районов боевых действий получат временное жилье - Зеленский

Зеленский заметил, что это будет временное жилье.

Правительство готовит новую программу поддержки для переселенцев тех районов, которые пострадали больше всего от войны, развязанной Россией.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 25 марта.

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"Областные администрации получили четкую задачу – быстро выделить землю для строительства временного жилья для перемещенных лиц. Хочу еще раз подчеркнуть – это временное жилье. После того как установим мир, мы начнем немедленное, масштабное восстановление нашего государства. Но сейчас людям нужен временный дом. Свой дом. И лучше – это дом в Украине, чем где-то за границей. Помощь мы выплачиваем, работу даем. Люди свои. Страна своя", — сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что все детали программы "Еподдержка" сообщит премьер-министр Денис Шмигаль.

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