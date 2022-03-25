В Украине уже начались выплаты пенсий за апрель – Зеленский

В Украине уже начались выплаты пенсий за апрель – Зеленский

Пенсионный фонд уже перечислил Ощадбанку всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей.

Пенсионный фонд уже начал перечислять выплаты пенсий за апрель.

Об этом во время видеообращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, Пенсионный фонд уже перечислил Ощадбанку всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей. Со временем выплаты будут в других областях Украины.

"Завтра - после завтра выплата апрельских пенсий будет продолжаться и в других областях Восточной и Центральной Украины. На днях же волна выплат охватит все государство. Это один из приоритетов для нас: украинское государство выполняло и будет выполнять все обязательства перед нашими гражданами, перед нашими пенсионерами", – сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников с 30-летием СБУ, отметив, что служба прошла непростой путь.

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