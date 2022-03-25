В Україні вже розпочалися виплати пенсій за квітень – Зеленський

В Україні вже розпочалися виплати пенсій за квітень – Зеленський

Пенсійний фонд вже перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей.

Пенсійний фонд вже почав перераховувати виплати пенсій за квітень.

Про це під час відеозвернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, Пенсійний фонд вже перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Згодом виплати будуть в інших областях України.

"Завтра-післязавтра виплата квітневих пенсій буде продовжуватися і в інших областях Східної та Центральної України. Днями ж хвиля виплат охопить усю державу. Це один з пріоритетів для нас: українська держава виконувала й буде виконувати всі зобовʼязання перед нашими громадянами, перед нашими пенсіонерами", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав працівників з 30-річчям СБУ, зазначивши, що Служба пройшла непростий шлях.

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