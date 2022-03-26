Біля протоки Босфор виявили міну, що дрейфувала

Рух через протоку вже відкрито.

Біля протоки Босфор було виявлено міну, що дрейфувала, тож турецькій владі довелося закривати прохід через протоку.

Про це повідомляє Anadolu.

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Про невідомий об'єкт повідомило цивільне судно, що прямувало через Босфор. Також фото міни зробили очевидціз берега.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що виявлена міна виявилася старого типу. Її вивезли до безпечного місця та знешкодили.

Міністр також повідомив, що Туреччина провела переговори щодо інциденту як з російською, так і українською сторонами. Консультації продовжиться.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія замінувала ділянки Чорного моря від Босфору до Одеси, повідомивши, що мінування провели українці.