У пролива Босфор обнаружили дрейфующую мину

Движение через пролив уже открыто.

У пролива Босфор была обнаружена дрейфующая мина, поэтому турецким властям пришлось закрывать проход через пролив.

Об этом сообщает Anadolu.

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О неизвестном объекте сообщило гражданское судно, следовавшее через Босфор. Также фото мины сделали очевидцы с берега.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что обнаруженная мина оказалась старого типа. Ее вывезли в безопасное место и обезвредили.

Министр также сообщил, что Турция провела переговоры по инциденту как с российской, так и украинской сторонами. Консультации продолжатся.

Напомним, ранее стало известно, что Россия заменяла участки Черного моря от Босфора до Одессы, сообщив, что минирование провели украинцы.