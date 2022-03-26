Россия попала в санкционный котел, который будет сжиматься - Кулеба

Глава украинского МИДа рассказал, что лично обсудил с Блинкеном, а Резников – с Остином "конкретные последующие шаги по развитию нашего взаимодействия".

Россия, совершившая широкомасштабное вторжение в Украину, попала в санкционный котел, который со временем будет сжиматься.

Об этом 26 марта сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеообращения в Facebook после встречи с президентом США Джо Байденом в Варшаве с участием министра обороны Украины Алексея Резникова, государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.

"Я могу уверенно сказать, что Россия попала в санкционное окружение, можно сказать в санкционный котел, и этот котел в ближайшие дни, недели и месяцы будет только сжиматься за счет больших громких решений, но также за счет маленьких, но очень кропотливых и четких решений их закручивания дальнейших гаек. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не победим в войне, и Россия не заплатит за все свои преступления, совершенные против Украины", — подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Кулеба также сообщил, что сейчас идет работа уже над новыми антироссийскими санкциями.

"Во-первых, конечно говорили о санкциях. Недавно Соединенные Штаты приняли санкции, но над новыми санкциями уже работаем. И я поднял вопрос закрытия российских портов - американских и европейских портов для российских кораблей и грузов. Мы говорили о том, чтобы применять индивидуальные санкции не только против российских олигархов, но и против ближайшего окружения Путина, против всех политических фигур России, потому что все они являются частями его агрессивной машины", — сказал он.

Также, по словам Кулебы, обсуждалось, каким образом работать с отдельными европейскими странами, которые пытаются сейчас под разными предлогами не принимать новые жесткие санкции против РФ.

"Мы очень четко договорились как и с какими странами будем работать для того, чтобы они не становились пространством для обхода санкций Россией. Это очень важно, не просто применять санкции, но и отрезать России пути для их обхода. Мы сегодня конкретно по этому поводу свои действия скоординировали", — отметил глава МИД Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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