Росія потрапила у санкційний котел, який буде стискатися - Кулеба

Очільник українського МЗС розповів, що особисто обговорив з Блінкеном, а Резніков - з Остіном "конкретні наступні кроки з розвитку нашої взаємодії".

Росія, яка здійснили широкомасштабне вторгнення в Україну, потрапила у санкційний котел, який з часом буде стискатися.

Про це 26 березня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відеозвернення у Facebook після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Варшаві за участі міністра оборони України Олексія Резнікова, державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойда Остіна.

"Я можу впевнено зараз сказати, що Росія потрапила у санкційне оточення, можна сказати у санкційний котел, і цей котел у найближчі дні, тижні, і місяці буде лише стискатися за рахунок великих гучних рішень, але також за рахунок маленьких, але дуже кропітких і чітких рішень їх закручування подальших гайок. І так триватиме до тих пір, поки ми не переможемо у війні, і Росія не заплатить за всі свої злочини, вчинені проти України", - наголосив міністр закордонних справ України.

Кулеба також повідомив, що наразі йде робота вже над новими антиросійськими санкціями.

"По-перше, звісно говорили про санкції. Нещодавно Сполучені Штати ухвалили санкції, але над новими санкціями вже працюємо. І я порушив питання закриття російських портів - американських та європейських портів для російських кораблів та вантажів. Ми говорили про те, щоб застосовувати індивідуальні санкції не лише проти російських олігархів, але і проти найближчого оточення Путіна, проти всіх політичних фігур Росії, тому що вони всі є частинами його агресивної машини", - сказав він.

Також, за словами Кулеби, обговорювалось, яким чином працювати з окремими європейськими країнами, які намагаються зараз під різними приводами не ухвалювати нові жорсткі санкції проти РФ.

"Ми дуже чітко домовилися як і з якими країнами працюватимемо для того, щоб вони не ставали простором для обходу санкцій Росією. Це дуже важливо, не просто застосовувати санкції, але і відрізати Росії шляхи для їх обходу. Ми сьогодні конкретно з цього приводу свої дії скоординували", - зазначив очільник МЗС України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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