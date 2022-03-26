БК "Днепр" собирает гуманитарную помощь для украинских детей с ДЦП

Тренер днепрян ищет необходимые вещи на западе Украины.
Баскетбольный клуб "Днепр" собирает гуманитарную помощь для детей с ДЦП.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Агрессия России в Украине продолжается. Вместе с ней продолжается и волонтерская деятельность нашего клуба. Так Стас Тимофеенко, Макс Закурдаев и Сергей Загреба передали помощь для воспитанников интерната для детей с ДЦП и отдельно для военнослужащих", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что главный тренер "Днепра" Дмитрий Болдаев занимается поиском всего необходимого на западе Украины, что упрощает и ускоряет процесс доставки и распределения гуманитарки.
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