У Львові пролунали вибухи: над містом дим

Над місто є задимлення.

У Львові 26 березня пролунали потужні вибухи.

Як повідомляють очевидці, над містом здіймаєтеся дим.

Міський голова Андрій Садовий підтвердив, що по Львову прилетіло.

"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях", - заявив він.

Варто зазначити, що перед цим у низці областей України було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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