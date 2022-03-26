Во Львове раздались взрывы: над городом дым

Над городом есть задымление.

Во Львове 26 марта прогремели мощные взрывы.

Как сообщают очевидцы, над городом поднимаетесь дым.

Мэр Андрей Садовый подтвердил, что по Львову прилетело.

"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", - заявил он.

Стоит отметить, что перед этим в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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