Байден анонсировал новые санкции против России за вторжение в Украину

Американский лидер подчеркнул, что РФ должна заплатить за страдания Украины.
Президент США Джо Байден заявил 25 марта, что против России введены самые жесткие в истории санкции за вторжение в Украину, однако против государства-агрессора будут продолжать вводить ограничения.
Об этом американский лидер сказал на пресс-конференции после встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой.
"Самые жесткие в истории экономические санкции введены. И будут еще новые", — анонсировал Байден.
Он также подчеркнул, что РФ должна заплатить за страдания Украины. Байден заверил, что США и дальше будут поддерживать Украину и напомнил о выделенном накануне 1 млрд дол. помощи.
Напомним, Байден прилетел 25 марта в польский город Жешув, в 100 км от украинской границы, и начал двухдневный визит в Польшу.
Заметим, накануне на саммите НАТО президент США заявил, что выступает за исключение России из G20.
Читайте также: