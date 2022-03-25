Байден прилетел в польский город, который расположен вблизи границы с Украиной

Байден прилетел в польский город, который расположен вблизи границы с Украиной

Ключевая тема переговоров – война в Украине.

Президент США Джо Байден прилетел в пятницу, 25 марта, в польский город Жешув, в 100 км от украинской границы, и начал двухдневный визит в Польшу.

Об этом сообщают польские СМИ.

Программа визита:

В пятницу в Жешуве Байден и президент Польши Анджей Дуда встретятся с представителями неправительственных организаций, которые помогают украинским беженцам и обсудят вопросы противодействия гуманитарному кризису в Украине.

Кроме того, Байден планирует встретиться с американскими военнослужащими из 82-й воздушно-дестантной дивизии, недавно прибывшими в Польшу в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Байден также посетит Национальный стадион, где в сопровождении главы польского правительства Матеуша Моравецкого и мэра Варшавы Рафала Тшасковского увидит, как оказывается помощь беженцам из Украины.

К слову, это первый официальный визит Байдена в Польшу в должности президента США.

Напомним, самолет с Анджеем Дудой на борту, направлявшийся на встречу с американским президентом Джо Байденом, совершил аварийную посадку. По техническим причинам самолет был вынужден вернуться в аэропорт имени Шопена в Варшаве .