Байден прилетів до польського міста, що поблизу кордону з Україною

Байден прилетів до польського міста, що поблизу кордону з Україною

Ключова тема переговорів - війна в Україні.

Президент США Джо Байден прилетів у п’ятницю, 25 березня, до польського міста Жешув, що за 100 км від українського кордону, і розпочав дводенний візит до Польщі.

Про це повідомляють польські ЗМІ.

Програма візиту:

У п'ятницю у Жешуві Байден і президент Польщі Анджей Дуда зустрінуться з представниками неурядових організацій, які допомагають українським біженцям та обговорять питання протидії гуманітарній кризі в Україні.

Окрім того, Байден планує зустрітися з американськими військовослужбовцями з 82-ої повітряно-дестантної дивізії, які нещодавно прибули до Польщі в рамках посилення східного флангу НАТО.

Також Байден також відвідає Національний стадіон, де у супроводі глави польського уряду Матеуша Моравецького та мера Варшави Рафала Тшасковського побачить, як надається допомога біженцям з України.

До слова, це перший офіційний візит Байдена до Польщі на посаді президента США.

Нагадаємо, літак з Анджеєм Дудою на борту, який прямував на зустріч з американським президентом Джо Байденом, здійснив аварійну посадку. З технічних причини літак був змушений повернутися в аеропорт імені Шопена, що у Варшаві.