Які країни дружать з Росією або притримуються нейтралітету у війні РФ з Україною / Pexels

Чи є у Росії союзники серед країн світу і хто вони

Чи є у Росії союзники серед країн світу і хто вони

Більшість світових країн не лише не підтримують, але й гостро засуджують вторгнення Росії до України. Проте є й ті, хто все ще залишається на стороні РФ. Що це за країни - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Союзники Москви, які підтримують вторгнення до України

Білорусь

Білорусь - відкрито підтримує Росію у війні проти України / pixabay.com

Після розвалу СРСР саме Білорусь стала найближчим союзником Російської Федерації. Ці "дружні" відносини ще більше зміцнилися 2020 року, коли у Білорусі пройшли президентські вибори, не визнані більшістю країн світу як вільні та демократичні. Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко, побоюючись за свою владу, тісно співпрацює з Росією. З того часу чимало білорусів, які не підтримували режим, втекли до України та інших держав.

Білорусь входить до Євразійського економічного союзу, а тому досить сильно залежить від Російської Федерації в економічному плані. Також країна є членом військового союзу ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку). Вторгнення Росії до України, зокрема, розпочалося з території Білорусі. Саме там протягом останніх тижнів лютого, перед початком війни, перебували військові РФ під виглядом проходження навчань.

Венесуела

Венесуела - підтримує РФ у війні проти України / pixabay.com

В Південноамериканському регіоні саме Венесуела вважається найтіснішим союзником Москви. Вже довгий час Венесуела перебуває в міжнародній ізоляції. Можливо саме тому 19 лютого 2022 року президент цієї країни Ніколас Мадуро виступив на підтримку РФ у її зовнішній політиці.

Варто також звернути увагу на те, що ще 2006 року Росія надала Каракасу немаленький кредит у розмірі понад 17 мільярдів доларів. І значну частину цієї суми Венесуела витратила на покупку російської зброї. Сама ж Москва отримує доступ до нафтових родовищ південноамериканської країни. 9 березня 2022 року лідер Венесуели Ніколас Мадуро засудив економічні санкції західних країн проти РФ, заявивши, що це може розв'язати ядерну війну.

Сербія

Сербія - не визнає ОРДЛО та анексію Крима, але має дружні відносини з Росією / pixabay.com

Досить тісні стосунки з Москвою підтримує не лише президент Сербії Олександр Вучич, але й більша частина сербського населення. Белград має певні переваги від такої "дружби" у вигляді знижки на газ. Саме тому тут росіян вважають "братами". В жовтні 2019 року Сербія навіть підписала угоду на вільну торгівлю з Євразійським економічним співтовариством, щоб ще раз підкреслити дружні відносини з РФ. Незважаючи на те, що Сербія не визнала анексію Крима та незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР", проте і санкції проти Москви не підтримувала та ввела їх порівняно недавно. Лише 16 березня 2022 року президент Олександр Вучич погодився продовжити обмежувальні заходи проти президента-втікача Віктора Януковича та керівництва України 2010-2014 рр.

В студії сербського телеканалу TV Prva Олександр Вучич поставив риторичне запитання, чому інші країни мовчали, коли бомбили Белград, але кричать, коли бомби падають на Україну. Потім він заявив, що в міжнародних відносинах правда завжди залишається на боці сильнішого. І додав: "Сербія поважає міжнародне публічне право. Знаєте, хто це може сказати? Сербія може сказати і Україна може сказати. Дві нещасні країни, які постраждали. Всі інші говорять за деяких обставин".

Країни, які дотримуються нейтралітету

Казахстан

Казахстан - притримується нейтралітету, але відмовив Росії приєднатися до війни проти України / pixabay.com

Як і Білорусь, Казахстан також входить до Організації договору про колективну безпеку, а сам президент РФ Володимир Путін називає цю країну "одним з найбільших стратегічних партнерів та союзників Росії". Зовсім недавно, під час масових заворушень в Алмати, на територію Казахстана було введено підрозділи російської армії. Так Російська Федерація допомогла президенту Казахстана Касиму-Жомарту Токаєву втримати владу.

Водночас з тим, Казахстан притримується нейтралітету у визнанні так званих "ЛНР" та "ДНР". Про це очільник МЗС країни Мухтар Тлеуберді повідомляв ще 22 лютого 2022 року. Після самого вторгнення Росії до України, Казахстан відмовив президенту РФ приєднатися до наступу. Хоча саму війну Казахстан не засудив. Можливо, через те, що ця країна сильно залежить від Росії в економічному плані. Наприклад, саме через російську територію вона експортує газ та нафту.

Китай

Китай - критикує дії Заходу, але відмовився постачати зброю Росії / pixabay.com

Ще на початку лютого 2022 року керівники Китаю та РФ на спільній зустрічі критикували дії Заходу. А на позачерговому засіданні ООН китайська сторона хоч і не підтримала російську сторону у війні проти України, проте закликав всі сторони проявити "стриманість". Китай також відмовився називати російське вторгнення війною та критикую Західні країни за те, що вони постачають зброю Україні. Речниця МЗС Китаю наголосила: "Треба дати шанс миру".

Для Росії Китай - досить важливий союзник, адже близько 20% зовнішньоторгівельного балансу РФ складає саме торгівля з Піднебесною.

Вірменія

Вірменія - офіційно не коментує війну Росії проти України, але не хоче визнати так звані "ЛДНР" / pixabay.com

Вірменія багато в чому залежить від Росії, особливо в економічному плані, адже є членом Євразійського економічного співтовариства та військового союзу ОДКБ. Саме тому ця країна підтримує з Москвою досить тісні відносини. Проте Вірменія не поспішає визнати самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". За словами речника МЗС Вірменії Ваана Унаняна Україна і Росія повинні самі вирішити свої проблеми "шляхом дипломатичного діалогу та переговорів". Офіційно Єреван не коментував вторгення Росії до України.