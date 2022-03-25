Есть ли у России союзники среди стран мира и кто они

Есть ли у России союзники среди стран мира и кто они

Большинство мировых стран не только не поддерживают, но и остро осуждают вторжение России в Украину. Тем не менее, есть и те, кто все еще остается на стороне РФ. Что это за страны – читайте в материале ТСН.ua.

Союзники Москвы, поддерживающие вторжение в Украину

Беларусь

Беларусь – открыто поддерживает Россию в войне против Украины / pixabay.com

После развала СССР именно Белоруссия стала ближайшим союзником Российской Федерации. Эти "дружеские" отношения еще больше укрепились в 2020 году, когда в Беларуси прошли президентские выборы, не признанные большинством стран мира как свободные и демократические. Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко, опасаясь за свою власть, тесно сотрудничает с Россией. С тех пор многие белорусы, не поддерживавшие режим, сбежали в Украину и другие государства.

Беларусь входит в Евразийский экономический союз, а потому достаточно сильно зависит от Российской Федерации в экономическом плане. Также страна является членом военного союза ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности). Вторжение России в Украину, в частности, началось с территории Беларуси. Там же в последние недели февраля, перед началом войны, находились военные РФ под видом прохождения учений.

Венесуэла

Венесуэла – поддерживает РФ в войне против Украины / pixabay.com

В Южноамериканском регионе именно Венесуэла считается теснейшим союзником Москвы. Уже долгое время Венесуэла находится в международной изоляции. Возможно, именно поэтому 19 февраля 2022 года президент этой страны Николас Мадуро выступил в поддержку РФ в ее внешней политике.

Следует также обратить внимание на то, что еще в 2006 году Россия предоставила Каракасу немаленький кредит в размере более 17 миллиардов долларов. И значительную часть этой суммы Венесуэла израсходовала на покупку российского оружия. Сама же Москва получает доступ к нефтяным месторождениям американской страны. 9 марта 2022 года лидер Венесуэлы Николас Мадуро осудил экономические санкции западных стран против РФ, заявив, что это может развязать ядерную войну.

Сербия

Сербия – не признает ОРДЛО и аннексию Крыма, но имеет дружеские отношения с Россией / pixabay.com

Весьма тесные отношения с Москвой поддерживает не только президент Сербии Александр Вучич, но и большая часть сербского населения. У Белграда есть определенные преимущества от такой "дружбы" в виде скидки на газ. Именно поэтому здесь россиян считают "братьями". В октябре 2019 года Сербия даже подписала соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим сообществом, чтобы еще раз подчеркнуть дружеские отношения с РФ. Несмотря на то, что Сербия не признала аннексию Крыма и независимость так называемых ЛНР и ДНР, однако и санкции против Москвы не поддерживала и ввела их сравнительно недавно. Только 16 марта 2022 года президент Александр Вучич согласился продолжить ограничительные меры против президента-беглеца Виктора Януковича и руководства Украины 2010-2014 гг.

В студии сербского телеканала TV Prva Александр Вучич задал риторический вопрос, почему другие страны молчали, когда бомбили Белград, но кричат, когда бомбы падают на Украину. Затем он заявил, что в международных отношениях правда всегда остается на стороне более сильного. И добавил: " Сербия уважает международное публичное право. Знаете, кто это может сказать? Сербия может сказать и Украина может сказать. Две несчастные страны, которые пострадали. Все остальные говорят при некоторых обстоятельствах ".

Страны, придерживающиеся нейтралитета

Казахстан

Казахстан – придерживается нейтралитета, но отказал России присоединиться к войне против Украины / pixabay.com

Как и Беларусь, Казахстан также входит в Организацию договора о коллективной безопасности, а сам президент РФ Владимир Путин называет эту страну одним из крупнейших стратегических партнеров и союзников России. Совсем недавно, во время массовых беспорядков в Алматы, на территорию Казахстана были введены подразделения русской армии. Так Российская Федерация помогла президенту Казахстана Касиму-Жомарту Токаеву удержать власть.

В то же время Казахстан придерживается нейтралитета в признании так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом глава МИД страны Мухтар Тлеуберди сообщал еще 22 февраля 2022 года. После вторжения России в Украину, Казахстан отказал президенту РФ присоединиться к наступлению. Хотя саму войну Казахстан не осудил. Возможно, потому, что эта страна сильно зависит от России в экономическом плане. К примеру, именно через российскую территорию она экспортирует газ и нефть.

Китай

Китай – критикует действия Запада, но отказался поставлять оружие России / pixabay.com

Еще в начале февраля 2022 г. руководители Китая и РФ на совместной встрече критиковали действия Запада. А на внеочередном заседании ООН китайская сторона хоть и не поддержала российскую сторону в войне против Украины, однако призвал все стороны проявить " воздержание ". Китай также отказался называть российское вторжение войной и критикую Западные страны за то, что они снабжают оружие Украиной. Представитель МИД Китая подчеркнула: "Надо дать шанс миру".

Для России Китай – достаточно важный союзник, ведь около 20% внешнеторгового баланса РФ составляет именно торговля с Поднебесной.

Армения

Армения – официально не комментирует войну России против Украины, но не хочет признать так называемые "ЛДНР" / pixabay.com

Армения во многом зависит от России, особенно в экономическом плане, поскольку является членом Евразийского экономического сообщества и военного союза ОДКБ. Именно поэтому страна поддерживает с Москвой достаточно тесные отношения. Однако Армения не спешит признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. По словам спикера МИД Армении Ваана Унаняна Украина и Россия должны сами решить свои проблемы " путем дипломатического диалога и переговоров ". Официально Ереван не комментировал вторжение России в Украину.