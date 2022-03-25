Байден анонсував нові санкції проти Росії за вторгнення до України

Американський лідер наголосив, що РФ повинна заплатити за страждання України.
Президент США Джо Байден заявив 25 березня, що проти Росії запроваджені найжорсткіші в історії санкції за вторгнення до України, проте проти держави-агресора продовжуватимуть запроваджувати обмеження.
Про це американський лідер сказав на пресконференції після зустрічі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.
"Найжорсткіші в історії економічні санкції запроваджено. І будуть ще нові", – анонсував Байден.
Він також наголосив, що РФ повинна заплатити за страждання України. Байден запевнив, що США й надалі підтримуватимуть Україну та нагадав про виділений напередодні 1 млрд дол. допомоги.
Нагадаємо, Байден прилетів 25 березня до польського міста Жешув, що за 100 км від українського кордону, і розпочав дводенний візит до Польщі.
Зауважимо, напередодні під час саміту НАТО президент США заявив, що виступає за виключення Росії з G20.
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