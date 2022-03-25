Для дітей запустили телеграм-канал із медитаціями

Медитаційні практики дітям можна вмикати вдома, у дорозі, в укритті або під час сирен та комендантської години.

Для маленьких українців запустили телеграм-канал із медитаціями для дітей.

Медитації у форматі аудіо можна слухати тут.

"Сьогодні діткам вкрай необхідно пристосуватися до непростих змін, прийняти ситуацію, яка відбувається навколо них, віднайти внутрішній спокій та розслабитися", - говорять творці.

Кожна медитація може допомогти позбутися стресу, дистанціюватися від негативних думок й налаштуватися на позитивний настрій.

Практики дітям можна вмикати вдома, у дорозі, в укритті або під час сирен та комендантської години.

Кожна практика лунає голосом відомих українських ведучих, діячів та співаків.

Нагадаємо, раніше для дітей запустили телеграм-канал з українськими аудіоказками.

Читайте також: Як пережити війну: дихання, медитація, допомога