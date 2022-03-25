НАТО прячет голову в песок: итоги экстренного саммита Альянса с Байденом

Германия и Венгрия блокируют введение эмбарго на покупку российской нефти и газа. Однако Еврокомиссия исключает возможность расчетов за российские энергоносители в рублях.

Месяц, когда Россия напала на Украину. Месяц, когда на нашей земле идет война. И ровно через месяц, в четверг, 24 марта, лидеры и премьеры 30 стран-членов НАТО собрались на экстренный саммит в Брюсселе. Но вот в чем парадокс: чем дальше от Украины на Запад, тем меньше люди чувствуют угрозу войны.

В Польше и странах Балтии ее чувствуют очень сильно, понимая, что они следующие. Германия, получающая из России 55% всего газа, более трети нефти и более половины угля, очевидно встала на сторону денег, а не сохранение жизней украинцев. Полное эмбарго на покупку российской нефти и газа, по мнению Берлина, повлечет за собой безработицу и острый дефицит горючего в Германии, поэтому отказываться от кремлевских энергоносителей там не будут. В то же время президента Франции Эммануэля Макрона очень смущает голод в Африке, который может повлечь за собой войну России против Украины. Ведь и мы, и Россия – основные поставщики зерна, растительного масла и других продуктов питания.

Джо Байден, тоже приехавший в Брюссель, призвал выбросить Россию из G20 (но против этого в частности Китай), и не исключил предоставление Украины систем ПВО. Однако США до сих пор выступают против предоставления Киеву истребителей. В ЕС считают, что в войне России против Украины все решится в ближайшие 15 дней. Путин иного мнения. По информации нашего Генштаба, он накачивает российских военных мнением, что войну против украинцев нужно закончить до 9 мая. И все чаще в высоких западных кабинетах говорят о возможности применения Россией химического, биологического и даже тактического ядерного оружия.

ТСН. uaпроанализировал решение экстренных саммитов НАТО, ЕС и "Большой семерки" ( G 7) в Брюсселе, куда посетил президент США Джо Байден.

Глубокое беспокойство

Несмотря на многочисленные приглашения украинской стороны, в Киев Джо Байден не приедет. Да, многие американские политики и обозреватели скажут, что нельзя подвергать американского президента такой опасности, потому что в Украине идет война, поэтому о каком визите Байдена вообще может идти речь.

Однако британский премьер Борис Джонсон и его израильский коллега Нафтали Беннет такую возможность рассматривают, поставив перед своими секретными службами задачу обеспечить безопасность визита и просчитывать все риски.

В пятницу, 25 марта, Джо Байден едет в Польшу, где, по информации американских медиа, посетит "пограничный город Жешув", чтобы увидеться с украинскими беженцами, которых в Польше уже более 2 млн. Хотя пограничным польским городом является как раз Перемышль, а не Жешув.

Почему Байден едет в Польшу? Ибо, во-первых, именно эта страна приняла самое большое количество украинских беженцев. В основном женщин и детей, бежавших от войны. Во-вторых, именно в адрес Польши, как и стран Балтии, из Москвы сейчас раздается больше всего угроз. Раздавая многочисленные интервью, российские дипломаты не скрывают, что у России есть подготовленный план нападения на отдельные страны НАТО, а их лживые пропагандисты в своих телевизионных ток-шоу уже делят Польшу, угрожая, как и что будут бомбить.

Именно об этом и говорили лидеры 30 стран-членов НАТО на экстренном саммите в четверг, 24 марта, в Брюсселе, где также состоялись саммиты G7 и ЕС. В повестке дня был единственный простой вопрос: как сдержать Путина и отрезать его от ресурсов для продолжения кровавой войны против Украины? По словам Джо Байдена, в Кремле очень надеялись на раскол в рядах западных союзников, однако этого не случилось, что НАТО и ЕС едины, как никогда. Это очень хорошие слова, однако на практике все совсем по-другому. Ни саммит Альянса, ни G7 или ЕС не приняли никакого весомого решения, кроме выражения глубокой обеспокоенности.

О решении срочного саммита НАТО коротко:

миротворцев в Украину никто не отправит (это было предложение Польши – ред.);

небо над Украиной не закроют;

истребителей, как и систем ПВО и противокорабельных ракет, в Украине никто не дает;

Альянс ответит (но неизвестно как – ред.), если Россия использует против Украины химическое оружие.

Владимир Зеленский произнес очень мощную речь перед лидерами 30 стран-членов НАТО, призвав предоставить Украине только 1% натовских самолетов, 1% танков, систем залпового огня и средств противовоздушной обороны.

"Разве можно выстоять в такой войне без этого? Так что когда это все наконец будет, это даст нам так же как и вам, 100% безопасности. А нам нужен 1%". А единственное, что я от вас требую после такого месяца войны против России – больше, прошу вас, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО», – сказал Владимир Зеленский.

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Скорее, это НАТО сегодня не соответствует стандартам НАТО. Созданный в 1949 году в противовес Москве сегодня Альянс боится России, и Путин это чувствует. В западных столицах продолжают повторять, что ключевая роль НАТО – предотвратить Третью мировую войну. Однако она уже началась. С Путиным, который идет по дороге Гитлера, это не сработает. Он понимает только силу, а заявления "о диалоге" и "мире во всем мире" он воспринимает как слабость.

Энергетический капкан

Сейчас Запад допускает еще одну существенную ошибку, не ставя знак равенства между всеми россиянами и путинской верхушкой. Мол, не все в России так плохи, есть и хорошие люди. Поэтому не следует сильно наказывать простых людей, которые не могут влиять на решения политиков. Это ошибочная стратегия, ведущая к тупику. В течение 30 лет россияне сами сращивали путинский режим, потакая его преступлениям.

Как и ложная стратегия Европы не будет вводить полное эмбарго на покупку российской нефти и газа. Категорически против этого выступают Германия и Венгрия. Будапешт даже запретил перевозку оружия для Украины по своей территории, за что его раскритиковали многие европейские столицы.

Венгерский премьер Виктор Орбан фактически играет по правилам Кремля, чтобы сберечь дешевые цены на российский газ по контракту, который он подписал с Путиным осенью прошлого года. ТСН.ua уже писал, что это был нож в спину Украины. Ведь Будапешт заключил 15-летний контракт с "Газпромом" на закупку природного газа в обход Украины, в основном через Сербию по "Турецкому потоку".

По информации американского телеканала CNN, цитирующего советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, вопрос уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей был центральным в разговорах Байдена с европейскими коллегами на саммите G7 и ЕС. Однако консенсуса союзники так и не добились. Война против Украины обходится Путину в $2 млрд в день. Более 50% доходов российского бюджета поступают именно от продажи нефти и газа. В условиях, когда $350 млрд из $640 млрд золотовалютных резервов России заморожены, а США и ЕС еще запретили транзакции Центробанка, Фонда национального богатства и Минфина РФ в золоте, продолжение войны против Украины для Путина становится крайне проблематичным.

Наверное, поэтому в среду, 23 марта, Путин заявил, что все страны, которые ввели против России санкции, будут расплачиваться за российский газ в рублях. Зачем это делается? Чтобы в условиях санкций, когда большинство золотовалютных резервов России в долларах, евро, да еще и в золоте заморожены, укрепить рубль и увеличить приток валюты в страну. Ведь Путин дал поручение разработать порядок проведения сделок по приобретению рублей на внутреннем рынке России покупателями российского газа.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала это попыткой обойти санкции, отвергнув саму идею расчетов за российский газ в рублях. К тому же, по словам многих европейских лидеров, они получают газ по фиксированным долгосрочным контрактам с "Газпромом", где четко определена валюта расчетов. И это не рубли. Хотя не исключено, что Путин может вовсе перекрыть газовый вентиль, чтобы отомстить Европе за санкции. Но это уже будет совсем другое измерение войны с другими санкциями и последствиями.