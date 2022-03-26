Взрывы во Львове: глава ОВА сообщил подробности

Как сообщают очевидцы, над городом поднимаетесь дым.

Взрывов, которые раздались во Львове, было три, они со стороны Кривчиц.

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Об этом сообщает официальный телеграм-канал главы Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого.

"26.03.2022 в 16:30. Произошли три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц, сейчас звучит воздушная тревога, поэтому всем сохранять спокойствие и быть в укрытиях", - говорится в сообщении.

Ранее городской голова Андрей Садовый подтвердил, что по Львову прилетело.

"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", — заявил он.

Стоит отметить, что перед этим в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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