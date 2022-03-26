"С осторожным оптимизмом": Резников оценил встречу с Байденом

Министр передал слова американского лидера о том, что Украина вдохновила весь мир.
Министр обороны Украины Алексей Резников оценил с осторожным оптимизмом переговоры с президентом США Джо Байденом и другими представителями государства в Варшаве.
Об этом министр написал в Сети 26 марта.
"Я совместно с главой МИД Дмитрием Кулебой оцениваю встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном с осторожным оптимизмом. Обсуждали неотложные потребности украинской армии", — говорится в сообщении.
"Президент Байден сказал: "Украина вдохновила весь мир". Обнадеживающе. Мы живем в эпоху украиноцентризма, но во взаимной борьбе с общим врагом", — добавил Резников.
И как мы и @DmytroKuleba meeting with @POTUS, @SecDef, @SecBlinken с cautious optimism. ,but in mutual struggle with a common enemy— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 26 марта 2022
Напомним, Кулеба по итогам этой же встречи заявил, что никто не сделал для Украины так много, как США.
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