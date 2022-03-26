"З обережним оптимізмом": Резніков оцінив зустріч з Байденом

"З обережним оптимізмом": Резніков оцінив зустріч з Байденом

Міністр передав слова американського лідера про те, що Україна надихнула весь світ.

Міністр оборони України Олексій Резніков оцінив "з обережним оптимізмом" переговори з президентом США Джо Байденом та іншими представниками держави у Варшаві.

Про це міністр написав у Мережі 26 березня.

"Я спільно з головою МЗС Дмитром Кулебою, оцінюю зустріч з президентом США Джо Байденом, міністром оборони США Ллойдом Остіном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном з обережним оптимізмом. Обговорювали нагальні потреби української армії", – йдеться у повідомленні.

"Президент Байден сказав: "Україна надихнула весь світ". Обнадійливо. Ми живемо в епоху україноцентризму, але у взаємній боротьбі зі спільним ворогом", ­– додав Резніков.

I assess my & @DmytroKuleba meeting with @POTUS,@SecDef,@SecBlinken with cautious optimism.Discussed urgent needs of #UAarmy.The President Biden said:”Ukraine has inspired the whole world”.Encouraging.We live in an era of Ukrainocentrism,but in mutual struggle with a common enemy — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 26, 2022

Нагадаємо, Кулеба за підсумками цієї ж зустрічі заявив, що ніхто не зробив для України так багато, як США.