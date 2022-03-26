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"З обережним оптимізмом": Резніков оцінив зустріч з Байденом

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"З обережним оптимізмом": Резніков оцінив зустріч з Байденом

Міністр передав слова американського лідера про те, що Україна надихнула весь світ.

Міністр оборони України Олексій Резніков оцінив "з обережним оптимізмом" переговори з президентом США Джо Байденом та іншими представниками держави у Варшаві. 

Про це міністр написав у Мережі 26 березня.

"Я спільно з головою МЗС Дмитром Кулебою, оцінюю зустріч з президентом США Джо Байденом, міністром оборони США Ллойдом Остіном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном з обережним оптимізмом. Обговорювали нагальні потреби української армії", – йдеться у повідомленні.

"Президент Байден сказав: "Україна надихнула весь світ". Обнадійливо. Ми живемо в епоху україноцентризму, але у взаємній боротьбі зі спільним ворогом", ­– додав Резніков.

Нагадаємо, Кулеба за підсумками цієї ж зустрічі заявив, що ніхто не зробив для України так багато, як США.

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