Вибухи у Львові: голова ОВА повідомив подробиці

Як повідомляють очевидці, над містом здіймаєтеся дим.
Вибухів, які пролунали у Львові, були три, вони зі сторони Кривчиць.
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал голови Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максима Козицького.
"26.03.2022 о 16:30. Відбулося три потужні вибухи біля Львова з сторони Кривчиць, наразі звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Раніше міський голова Андрій Садовий підтвердив, що по Львову прилетіло.
"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях", - заявив він.
Варто зазначити, що перед цим у низці областей України було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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