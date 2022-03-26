Вибухи у Львові: голова ОВА повідомив подробиці

Як повідомляють очевидці, над містом здіймаєтеся дим.

Вибухів, які пролунали у Львові, були три, вони зі сторони Кривчиць.

Також читайте У Львові пролунали вибухи: над містом дим

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал голови Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максима Козицького.

"26.03.2022 о 16:30. Відбулося три потужні вибухи біля Львова з сторони Кривчиць, наразі звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Раніше міський голова Андрій Садовий підтвердив, що по Львову прилетіло.

"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях", - заявив він.

Варто зазначити, що перед цим у низці областей України було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: