Війська РФ обстріляли університет внутрішніх справ у Харкові

Війська РФ обстріляли університет внутрішніх справ у Харкові

Минулося без жертв.

Російські військові обстріляли Харківський національний університет внутрішніх справ. Поранених та загиблих немає.

Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

"Обстріляно альма-матер більшої частини співробітників харківської та й української поліції, серед яких і я. На щастя, ані жертв, ані поранених немає. Переконаний, що будівлю буде відновлено в найкоротший час", — повідомив Болвінов.

Раніше стало відомо, що російські окупанти намагаються прорватися через Ізюм до Луганської та Донецької областей. ЗСУ тримають позиції.

А на Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам.

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