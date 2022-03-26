"Ми через вас втратили все": голкіпер збірної України відповів спортсменам країни-агресорки, які скаржаться на санкції

"Ми через вас втратили все": голкіпер збірної України відповів спортсменам країни-агресорки, які скаржаться на санкції

Бущан висловився про усунення російських спортсменів.

Воротар "Динамо" та збірної України Георгій Бущан прокоментував майбутній матч команди U-19 у Юнацькій лізі УЄФА, а також щодо російських спортсменів після військового вторгнення їхньої країни в Україну.

"Хлопці будуть битися на футбольному полі не лише за бренд Динамо, а й за весь народ, за всю Україну? Звісно, ​​я в цьому впевнений. Хлопцям дали шанс проявити себе та уявити Україну на міжнародній арені.

Серед мільйонів людей, які в нашій країні залишилися без роботи, залишилися без роботи і спортсмени. Багато наших спортсменів до війни готувалися до різних міжнародних турнірів – Паралімпійських ігор, чемпіонатів світу. Деякі хлопці пішли на фронт, за що вони заслуговують на величезну честь і пошану.

При цьому за бугром скаржаться, які вони нещасні, їх виключили з міжнародних змагань. Діти, зрозумійте, ми через вас втратили все! Ви сидите зараз удома та проводите свої "паперові" чемпіонати. А ми знаходимося в умовах війни – хтось у відносно нормальних умовах, а хтось – просто у жахливих.

Ми не можемо працювати, не можемо приносити народу України радість спортивних перемог. Коли проходив чемпіонат Європи з футболу, площі в українських містах переповнювалися людьми. Своєю грою там ми дарували людям щастя та радість. Сьогодні немає протистоянь між Динамо, Шахтарем, Зорею, Львовом та Чорноморцем. Сьогодні ми всі разом. Це стосується й інших видів спорту", - наводить слова Бущана офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, що півзахисник збірної України та "Аталанти" Руслан Малиновський разом із дружиною Роксаною відвідав в Італії українських дітей-сиріт, яким довелося покинути Україну через вторгнення російських окупантів.

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