Ракетні удари по Львову: п'ятеро постраждалих

Залишається загроза ракетного удару.
Внаслідок ракетного удару по Львову маємо п'ятеро постраждалих.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Інформацію оновлюємо", - зазначив він.
У свою чергу начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у межах Львова стались два ракетні удари.
"За попередніми даними, п'ятеро людей травмувались, залишається загроза ракетного удару", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, у Львові пролунали три потужних вибухи. Раніше міський голова Андрій Садовий підтвердив, що по Львову прилетіло. "Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях", - заявив він.
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