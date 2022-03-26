Ракетні удари по Львову: п'ятеро постраждалих

Залишається загроза ракетного удару.

Внаслідок ракетного удару по Львову маємо п'ятеро постраждалих.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Інформацію оновлюємо", - зазначив він.

У свою чергу начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у межах Львова стались два ракетні удари.

"За попередніми даними, п'ятеро людей травмувались, залишається загроза ракетного удару", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, у Львові пролунали три потужних вибухи. Раніше міський голова Андрій Садовий підтвердив, що по Львову прилетіло. "Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях", - заявив він.

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