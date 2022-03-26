Мешканців Львова попередили про можливість повторних обстрілів

Людей просять залишатися в укриттях.
Мешканців Львова влада міста попередила про можливість повторних обстрілів.
Людей просять залишатися в укриттях.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Львів! Можливі повторні обстріли. Залишайтесь в укритті!", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, у Львові пролунали три потужних вибухи. Раніше міський голова Андрій Садовий підтвердив, що по Львову прилетіло. "Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях", - заявив він.
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