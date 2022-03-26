Жителей Львова предупредили о возможности повторных обстрелов

Людей просят оставаться в укрытиях.

Жителей Львова власти города предупредили о возможности повторных обстрелов.

Людей просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Львов! Возможны повторные обстрелы. Оставайтесь в укрытии!", — написал он.

Напомним, сегодня, 26 марта, во Львове прогремели три мощных взрыва. Ранее городской голова Андрей Садовый подтвердил, что по Львову прилетело. "Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", — заявил он.

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