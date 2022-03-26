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Українська ППО збила російський військовий літак та безпілотник

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Українська ППО збила російський військовий літак та безпілотник

Getty Images

Повідомляється, що зенітні ракетні підрозділи знищили ще дві повітряні цілі.

Українська протиповітряна оборона збила ще один російський військовий літак – на Слобожанському напрямку.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід" 26 березня.

"На Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "прощався з життям" БПЛА", – йдеться у повідомленні.

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Опубліковано Повітряне командування "Схід" Субота, 26 березня 2022 р.

Нагадаємо, в українській розвідці повідомили, що російські окупанти на своїх складах дістають техніку, щоб "розконсервувати" її, підлатати і скерувати до України. Проте в процесі виявляється, що техніка розкрадена і відновити її іноді неможливо.

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