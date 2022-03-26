Ракетные удары по Львову: пятеро пострадавших

Остается угроза ракетного удара.

В результате ракетного удара по Львову получили пятеро пострадавших.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Информацию обновляем", – отметил он.

В свою очередь начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в пределах Львова произошло два ракетных удара.

"По предварительным данным, пять человек травмировались, остается угроза ракетного удара", — добавил он.

Напомним, сегодня, 26 марта, во Львове прогремели три мощных взрыва. Ранее городской голова Андрей Садовый подтвердил, что по Львову прилетело. "Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", — заявил он.

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