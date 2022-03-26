Перший заступник голови облради про звільнення Херсона: "Треба запастись терпінням"

Херсон звільнять найближчим часом.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський пояснив інформацію, яка з’явилася сьогодні про звільнення Херсона від окупантів.

“Спробую відповісти одразу всім, хто сьогодні звертається з запитанням, чи правда, що Херсон сьогодні-завтра звільнять? І так, і ні. Те, що звільнять, і звільнять відносно найближчим часом - безумовно! Те, що це станеться сьогодні-завтра? На жаль, поки що ні. Ми всі з вами чудово розуміємо, що попри блискучу роботу ЗСУ - ситуація все ще дуже складна на багатьох ділянках фронту. Нам усім треба запастись терпінням. Все буде Україна!” - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше радник міністра оборони Маркіан Лубківський заявив, що Херсон можуть вже звільнити сьогодні. "Я вважаю, що сьогодні місто буде повністю під контролем українських збройних сил", - сказав Лубківський.

Нагадаємо, що російські окупанти втратили повний контроль над Херсоном. Загарбникам тепер важче прорватися до Миколаєва. Успіх ЗСУ в Херсоні буде важким ударом по військових зусиллях командування Росії, пишуть західні ЗМІ.

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