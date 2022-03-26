Первый заместитель председателя облсовета об освобождении Херсона: "Надо запастись терпением"

Херсон освободят в ближайшее время.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский объяснил появившуюся сегодня информацию об освобождении Херсона от оккупантов.

“Попробую ответить сразу всем, кто сегодня обращается с вопросом, правда ли, что Херсон сегодня-завтра освободят? И да, и нет. То, что освободят, и освободят относительно в ближайшее время – безусловно! Что это произойдет сегодня-завтра? К сожалению, пока нет. Мы все с вами прекрасно понимаем, что, несмотря на блестящую работу ВСУ, ситуация все еще очень сложная на многих участках фронта. Нам всем нужно запастись терпением. Все будет Украина! – написал он на своей странице в Facebook.

Ранее советник министра обороны Маркиан Лубкивский заявил, что Херсон могут уже освободить сегодня. "Я считаю, что сегодня город будет полностью под контролем украинских вооруженных сил", – сказал Лубкивский.

Напомним, что российские оккупанты потеряли полный контроль над Херсоном. Захватчикам теперь труднее прорваться в Николаев. Успех ВСУ в Херсоне будет серьезным ударом по военным усилиям командования России, пишут западные СМИ.

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