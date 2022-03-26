В МВС зазначають, що говорити про відмову росіян від штурму Києва ще зарано: що в планах ворога

В МВС зазначають, що говорити про відмову росіян від штурму Києва ще зарано: що в планах ворога

За словами Денисенка, це в них "трішки відкладене в плані".

Зараз найважливіші для російських окупантів напрямки - це Маріуполь, Ізюм і трикутник - Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне. Проте говорити про відмову росіян від штурму Києва ще зарано.

Про це заявив радник голови МВС Вадим Денисенко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Він зазначив, що в Ірпені ідуть бої, росіяни справді окопуються.

"Але говорити про те, що вони відмовилися від штурму на Київ, чесно кажучи, з моєї точки зору, ще ранувато. Справді, у них зараз немає сил. Але водночас ми розуміємо, що вони стягують до білоруського-українського кордону свої частини", - сказав Денисенко.

За його словами, окупанти зараз кидають все, що вони мають, на Маріуполь і на Ізюм - як дві ключові точки для отримання контролю над Донбасом.

"Насправді, від штурму Києва поки ніхто ще не відмовлявся. Судячи з усього, це поки що у них, скажімо так, трішки відкладене в плані. Зараз найважливіше для них - це Маріуполь, Ізюм і цей трикутник - Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне", - резюмував Денисенко.

Нагадаємо, що у США заявляють, що Росія, яка цинічно напала на Україну в ніч проти 24 лютого і нині тероризує мирне населення, зосередилася переважно на воєнних діях на Донбасі, а не біля Києва. Таким чином окупанти хочуть відрізати українські сили на сході від решти країни, намагаючись створити важелі впливу на переговорах.

Що кажуть британська та американська розвідки про плани ворога щодо Києва

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