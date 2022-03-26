В МВС зазначають, що говорити про відмову росіян від штурму Києва ще зарано: що в планах ворога

За словами Денисенка, це в них "трішки відкладене в плані".
Зараз найважливіші для російських окупантів напрямки - це Маріуполь, Ізюм і трикутник - Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне. Проте говорити про відмову росіян від штурму Києва ще зарано.
Про це заявив радник голови МВС Вадим Денисенко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
Він зазначив, що в Ірпені ідуть бої, росіяни справді окопуються.
"Але говорити про те, що вони відмовилися від штурму на Київ, чесно кажучи, з моєї точки зору, ще ранувато. Справді, у них зараз немає сил. Але водночас ми розуміємо, що вони стягують до білоруського-українського кордону свої частини", - сказав Денисенко.
За його словами, окупанти зараз кидають все, що вони мають, на Маріуполь і на Ізюм - як дві ключові точки для отримання контролю над Донбасом.
"Насправді, від штурму Києва поки ніхто ще не відмовлявся. Судячи з усього, це поки що у них, скажімо так, трішки відкладене в плані. Зараз найважливіше для них - це Маріуполь, Ізюм і цей трикутник - Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне", - резюмував Денисенко.
Нагадаємо, що у США заявляють, що Росія, яка цинічно напала на Україну в ніч проти 24 лютого і нині тероризує мирне населення, зосередилася переважно на воєнних діях на Донбасі, а не біля Києва. Таким чином окупанти хочуть відрізати українські сили на сході від решти країни, намагаючись створити важелі впливу на переговорах.
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