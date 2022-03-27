"Путин не может оставаться у власти": Блинкен объяснил слова Байдена

"Путин не может оставаться у власти": Блинкен объяснил слова Байдена

Блинкен отметил, что высказывание Байдена не было призывом свергнуть Путина или какими-либо планами США по отношению к президенту страны-оккупанта.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что слова президента США не так поняли и о стратегии смены режима РФ речь не шла, передает BBC.

Байден в своей речи заявил, что президент России Владимир Путин не может оставаться у власти. Но, по словам Блинкена, Соединенные Штаты Америки не имеют стратегии смены режима в Российской Федерации.

Слова президента Джо Байдена о том, что Владимир Путин "не может оставаться у власти", неправильно поняли.

Блинкен отметил, что высказывание Байдена не было призывом свергнуть Путина или какими-либо планами США в отношении президента страны-оккупанта.

"Я думаю, что президент, Белый дом минувшей ночью сказали, что президент Путин не может быть уполномочен вести войну или участвовать в агрессии против Украины или любого другого", – сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что никакой стратегии по поводу смены режима в РФ США не было.

"Как вы знаете, и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни где-либо. В этом случае, как и в любом случае, дело за народом страны, о которой идет речь, за русским народом ", – заявил он.

Напомним, президент США Джо Байден выступил после встречи с украинскими представителями в Варшаве. Он заявил, что все демократии мира обязаны поддерживать Украину в борьбе с Россией и США не остановят оказание помощи нашей стране.

"Украина никогда не станет победой для России. потому что свободные люди не хотят жить в темноте. Этот человек (Путин) не может остаться у власти", – так президент США завершил свою речь в Варшаве.

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