"Динамо" объявило дату и место проведения матча в Юношеской лиге УЕФА

Поединок турнира сыграет на нейтральном поле.
"Динамо" U-19 начало в Румынии подготовку к матчу 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА против сверстников из лиссабонского "Спортинга".
Поединок должен был состояться в Украине, но из-за полномасштабного российского вторжения УЕФА предложил организовать встречу на нейтральном поле.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", матч "Динамо" – "Спортинг" будет сыгран в четверг, 7 апреля. Игра состоится на стадионе Бухарестского Рапида.
В случае успеха в противостоянии со "Спортингом" киевляне будут бороться за выход в полуфинал Юношеской лиги УЕФА с "Бенфикой".
Матч со "Спортингом" киевский клуб должен был провести в Киеве еще 2 марта. Из-за вторжения России он был перенесен на 9 марта, но так и не был сыгран.
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