В Кировоградской области изменили время комендантского часа

Жителям области запрещено покидать дома после 21:00.

В Кировоградской области решили изменить время комендантского часа, который был введен из-за военного положения в Украине.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной госадминистрации Андрей Райкович.

"С сегодняшнего дня в Кировоградской области меняется срок комендантского часа. Теперь он продлится с 21.00 до 6.00", — написал он.

Таким образом, жителям области запрещено покидать свои дома после 21:00. Впрочем, находиться на улицах и других общественных местах могут граждане, имеющие специальные пропуска.

К слову, впервые комендантский час в регионе был введен 24 февраля. Он действовал с 20:00 до 06:00.

Как сообщалось, в Сумской области также изменили время комендантского часа. Теперь в общественных местах нельзя находиться с 20:00 до 5:00.

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