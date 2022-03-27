У Кіровоградській області змінили час комендантської години

Мешканцям області заборонено залишати будинки після 21:00.
У Кіровоградській області вирішили змінити час комендантської години, яку запровадили через воєнний стан в Україні.
Про це повідомив голова Кіровоградської обласної держадміністрації Андрій Райкович.
"Відсьогодні в Кіровоградській області змінюється термін комендантської години. Тепер вона триватиме з 21.00 до 6.00", - написав він.
Таким чином мешканцям області заборонено залишати свої будинки після 21:00. Втім, перебувати на вулицях та інших громадських місцях можуть громадяни, які мають спеціальні перепустки.
До слова, вперше комендантську годину в регіоні запровадили 24 лютого. Вона діяла від 20:00 до 06:00.
Як повідомлялося, у Сумській області також змінили час комендантської години. Тепер у громадських місцях не можна перебувати від 20:00 до 5:00.
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