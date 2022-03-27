Миколаїв вперше за тривалий час не обстрілювали окупанти: як живе мирне місто

У місті помітно збільшилася кількість місцевих мешканців, що прогулюються.
Миколаїв вперше за тривалий період добу не обстрілювали окупанти. В місто поступово почали виходити люди.
Про це пише "Думська".
Так, у місті почали оживати торгові точки, на полицях у магазинах з'явилися товари. На вихідні навіть почали вільно продавати алкогольні напої, проте на кількість нетверезих людей на вулиці це не вплинуло.
У місті помітно збільшилася кількість місцевих мешканців, що прогулюються.
Читайте також:
- У тимчасово окупованому Генічеську жителі спалили військкомат, захоплений окупантами
- На війні загинув львівський телеоператор Юрій Олійник
- На ЧАЕС частково замінили персонал: ротацію хочуть робити частіше