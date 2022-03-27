Миколаїв вперше за тривалий час не обстрілювали окупанти: як живе мирне місто

Миколаїв вперше за тривалий час не обстрілювали окупанти: як живе мирне місто

У місті помітно збільшилася кількість місцевих мешканців, що прогулюються.

Миколаїв вперше за тривалий період добу не обстрілювали окупанти. В місто поступово почали виходити люди.

Про це пише "Думська".

Так, у місті почали оживати торгові точки, на полицях у магазинах з'явилися товари. На вихідні навіть почали вільно продавати алкогольні напої, проте на кількість нетверезих людей на вулиці це не вплинуло.

У місті помітно збільшилася кількість місцевих мешканців, що прогулюються.

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