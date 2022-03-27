На ЧАЕС частково замінили персонал: ротацію хочуть робити частіше

Працівники станції перебували у заручниках.

На Чорнобильській атомній електростанції, яку ще на початку війни захопили окупанти країни-агресорки, частково замінили персонал, що був у заручниках у росіян.

Це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Зазначається, що 26 днів усі працівники станції перебували на атомній електростанції у заручниках.

"Нам вдалося частково замінити людей, щоб вони повернулися до своїх родин. Ми ведемо постійні діалоги, щоб ротацію робити частіше. Ми знайшли добровольців. Вони справжні герої, як і ті, хто був там у цей час. Але це вже усвідомлене рішення людей: поїхати на Чорнобильську АЕС, розуміючи, що це може бути надовго", - наголосив мер міста.

До слова, 24 лютого росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції перебував у заручниках. Крім того, 9 березня стало відомо про знеструмлення станції. Згодом живлення вдалося відновити.

Як повідомлялося, 26 березня російські окупанти вторгнулися до міста-супутника Чорнобильської атомної електростанції - Славутича у Київській області: танки заїхали у місто. Відразу сало відомо, що окупанти країни-агресорки Росії викрали міського голову Юрія Фомічева. Втім, за кілька годин загарбники відпустили міського голову.

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