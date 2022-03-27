Українці не отримали від Байдена у Варшаві "ні" в жодному з питань

Українці не отримали від Байдена у Варшаві "ні" в жодному з питань

Президент США пообіцяв допомогти із відновленням міст

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відгукнувся про Путіна і назвав його м’ясником. "Таким як він - не місце у владі", - сказав Байден, виступаючи напередодні у Варшаві із промовою просто неба. На зустріч з американськими партнерами до Варшави приїздили й українські урядовці. Кажуть, отримали чітку гарантію, що США підтримуватимуть Україну аж до перемоги.

Про це йдеться в ТСН.

Свою промову у Варшаві президент Сполучених Штатів розпочав словами одного з найвідоміших поляків - Івана Павла ІІ: «Не бійтеся». Світ чекає довга боротьба між демократією та автократією і це може бути дорого, але Росія ніколи не переможе.

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Байден виступає простонеба, на площі перед королівським палацом. Його європейський тур, присвячений об’єднанню та натхненню союзників, завершується емоційною промовою. Війна не закінчиться упродовж днів чи навіть місяців, попереджає Байден. Путіна зупинить єдність демократичного світу та економічний тиск. До росіян каже - вони, мовляв, не вороги, але російська економіка страждатиме ще більше, рубль - вже руїна. Бо таким як російський диктатор не місце у владі.

«Ніколи не зневірюйтеся. Не бійтеся. Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не зітре любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не знищить їхнє прагнення бути вільними. Україна ніколи не буле перемогою Росії. Бо вільні люди відмовляються жити у світі безнадії і темряви. У нас буде інше, світліше майбутнє, вкорінене в демократії і приниципах, надії та світлі, порядності та гідності, свободі та можливостях. Заради Бога, цей чоловік не може залишатися при владі», – каже Байден.

На зустріч до президента Байдена, Держсекретаря Блінкена та міністра оборони Остіна до Варшави приїхали українські міністри закордонних справ і оборони. Олексій Резников через місяць війни готовий говорити відверто - у перші дні західні розвідки давали Києву не більше 72 годин. Стійкість України надихнула партнерів і зрушила багато питань у постачанні озброєнь.

"Він - м'ясник" – відгукнувся Джо Байден про Путіна на зустрічі у Варашаві

«Ми озвучили наші потреби оновлені, які я до того проговорив з генералом Залужним перед відрядженням, погодив із ним саме потреби Збройних Сил України. І ці всі потреби сьогодні проговорив. І по жодній позиції не було сказано «ні», це неможливо, це нереально. Питання в грошах вже не стоїть. Питання - де купити і як нам надати цю допомогу», - каже Резніков.

Нові антиросійські санкції щодо людей та компаній, які підтримують агресора, будуть, запевняє Дмитро Кулеба. Наразі працюють над тим, щоб вистежувати і закривати лазівки, через які Кремль може обходити вже накладені обмеження. «Є дуже багато інших тем, де треба маленькими рішеннями, по-перше, закручувати гайки. По-друге, працювати з третіми країнами, щоб вони не допомагали Росії обходити санкції», - каже міністр закордонних справ України.

На варшавському стадіоні президент Байден зустрічається з українськими біженцями. Мовний бар’єр долають за допомогою перекладача і обіймів. Жінки та діти просили його закрити небо - він пояснював, чому ні. А ще казали молитися за їхніх батьків і чоловіків - розповість Байден. «Ми вам допоможемо. Ми вам допоможемо відновити вашу країну. Кожне місто, і кожне село», - наголосив Байден.

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