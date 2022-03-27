Украинцы не получили от Байдена в Варшаве "нет" ни в одном из вопросов

Украинцы не получили от Байдена в Варшаве "нет" ни в одном из вопросов

Президент США пообещал помочь с восстановлением городов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отозвался о Путине и назвал его мясником. "Таким как он — не место у власти", — сказал Байден, выступая накануне в Варшаве с речью под открытым небом. На встречу с американскими партнерами в Варшаву приезжали и украинские члены правительства. Говорят, получили четкую гарантию, что США будут поддерживать Украину до победы.

Об этом говорится в ТСН.

Свою речь в Варшаве президент Соединенных Штатов начал словами одного из самых известных поляков – Иоанна Павла ІІ: «Не бойтесь». Миру предстоит долгая борьба между демократией и автократией и это может быть дорого, но Россия никогда не победит.

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Байден выступает под открытым небом, на площади перед королевским дворцом. Его европейский тур, посвященный объединению и вдохновению союзников, завершается эмоциональной речью. Война не закончится в течение нескольких дней или даже месяцев, предупреждает Байден. Путина остановит единство демократического мира и экономическое давление. К россиянам говорит – они, мол, не враги, но российская экономика будет страдать еще больше, рубль – уже руина. Потому что таким, как российский диктатор, не место у власти.

«Никогда не отчаивайтесь. Не бойтесь. Диктатор, стремящийся построить империю, никогда не сотрет любовь людей к свободе. Жестокость никогда не уничтожит их стремление быть свободными. Украина никогда не была победой России. Ибо свободные люди отказываются жить в мире безнадежности и тьмы. У нас будет другое, светлое будущее, укоренившееся в демократии и принципах, надежды и свете, порядочности и достоинстве, свободе и возможностях. Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти», – говорит Байден.

На встречу с президентом Байденом, Госсекретарем Блинкеном и министром обороны Остина в Варшаву приехали украинские министры иностранных дел и обороны. Алексей Резников через месяц войны готов говорить откровенно – в первые дни западные разведки давали Киеву не более 72 часов. Устойчивость Украины вдохновила партнеров и затронула многие вопросы в поставках вооружений.

"Он - мясник" – отозвался Джо Байден о Путине на встрече в Варашаве

«Мы озвучили наши нужды обновленные, которые я до того проговорил с генералом Залужным перед командировкой, согласовал с ним именно нужды вооруженных сил Украины. И все эти нужды сегодня проговорил. И ни по одной позиции не было сказано «нет», это невозможно, это нереально. Вопрос в деньгах уже не стоит. Вопрос – где купить и как нам оказать эту помощь», – говорит Резников.

Новые антироссийские санкции в отношении людей и компаний, поддерживающих агрессора, будут, уверяет Дмитрий Кулеба. Сейчас работают над тем, чтобы выслеживать и закрывать лазейки, через которые Кремль может обходить уже ограниченные ограничения. «Есть очень много других тем, где нужно маленькими решениями, во-первых, закручивать гайки. Во-вторых, работать с третьими странами, чтобы они не помогали России обходить санкции», – говорит министр иностранных дел Украины.

На варшавском стадионе президент Байдена встречается с украинскими беженцами. Языковой барьер преодолевают с помощью переводчика и объятий. Женщины и дети просили его закрыть небо – он объяснял, почему нет. А еще говорили молиться за их родителей и мужчин – расскажет Байден. «Мы вам поможем. Мы поможем вам восстановить вашу страну. Каждый город и каждое село», — подчеркнул Байден.

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