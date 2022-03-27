В Луганской области из-за обстрела оккупантами горят жилые дома

Из-под завалов спасатели извлекают людей.

Луганскую область постоянно обстреливают российские кафиры. В результате чего во многих населённых пунктах горели жилые дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, в результате обстрелов оккупантами пожар произошел в жилых домах в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке.

В Рубежном из подвала спасатели достали трех человек, после чего доставили в безопасное место. В городе также обнаружили раненого мужчину – его госпитализировали в больницу. Еще один раненый был найден в Северодонецке.

“Из-за обстрелов в Кременной горела лесная подстилка и сухая трава. Пылало около 15 гектаров. Для ликвидации пожара были привлечены 22 спасателя и 4 единицы техники. Спасатели, власти, волонтеры и полиция продолжают доставлять гуманитарную помощь людям, которые заходят в хранилища. Также чрезвычайники совершают подвоз воды в населенные пункты области, где временно не работает водоснабжение”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Там также отметили, что накануне из Луганской области удалось эвакуировать около 600 человек.

"В частности, вывезли всех людей из интерната в пгт Нижнее Горное общество — больше там нет никого — все в безопасности", — добавили в ГСЧС.

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