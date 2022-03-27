В Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг

Горожане не сдаются и выходят митинговать.

Сегодня, 27 марта, в Херсоне жители города вышли снова на мирный митинг. Российские военные разогнали людей дымовыми шашками.

Об этом горожане сообщили в соцсетях. Один из херсонцев обнародовал видео с митинга.

Местные скандировали "Херсон – это Украина!" Однако русские военные разогнали мирный митинг, бросали в людей дымовыми шашками.

Напомним, что российские оккупанты потеряли полный контроль над Херсоном. Захватчикам теперь труднее прорваться в Николаев. Успех ВСУ в Херсоне будет трудным ударом по военным усилиям командования России, пишут западные СМИ.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в Херсоне оккупанты планируют "показательные акции".

Читайте также: