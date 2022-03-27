У Херсоні окупанти розігнали мирний мітинг

Містяни не здаються і виходять мітингувати.

Сьогодні, 27 березня, у Херсоні жителі міста вийшли знову на мирний мітинг. Російські військові розігнали людей димовими шашками.

Про це містяни повідомили у соцмережах. Один з херсонців оприлюднив відео з мітингу.

Місцеві скандували "Херсон - це Україна!" Однак російські військові розігнали мирний мітинг, кидали у людей димовими шашками.

Нагадаємо, що російські окупанти втратили повний контроль над Херсоном. Загарбникам тепер важче прорватися до Миколаєва. Успіх ЗСУ в Херсоні буде важким ударом по військових зусиллях командування Росії, пишуть західні ЗМІ.

Віцепрем’єрміністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що у Херсоні окупанти планують "показові акції".

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