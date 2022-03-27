Індія продовжить купувати російське вугілля попри санкції

Індія планує подвоїти імпорт російського коксівного вугілля.

Індія схиляється до продовження імпорту російського коксівного вугілля.

Про це повідомив міністр металургійної промисловості Рамчандра Прасад Сінгх на конференції у Нью-Делі, передає Reuters.

"Ми рухаємося в напрямку імпорту коксівного вугілля з Росії", - сказав він.

Індія планує подвоїти імпорт російського коксівного вугілля, яке є ключовим компонентом у виробництві сталі. За словами міністра, країна імпортувала 4,5 млн тонн, але не вказав за який період.

Країни Заходу та Японія запровадили несподівано жорсткі санкції проти уряду президента Володимира Путіна та пов'язаних із ним людей. Індія, великий покупець російських товарів, від сировинних товарів до зброї, утрималася під час голосування ООН з кількох важливих питань, що засуджує вторгнення в Україну 24 лютого.

Судна, що перевозять не менше 1,06 млн тонн коксівного вугілля, що в основному використовується для виробництва сталі, та енергетичного вугілля, що використовується в основному для виробництва електроенергії, повинні доставити паливо в індійські порти цього місяця, що є максимальним показником з січня 2020 року, показали дані консалтингової компанії Kpler.

Росія,шостий за величиною постачальник коксівного та енергетичного вугілля для Індії, може почати пропонувати більш конкурентоспроможні ціни китайським та індійським покупцям, оскільки європейські та інші клієнти не хочуть співпрацювати з РФ через санкції, кажуть трейдери.

Нагадаємо, Індія скуповує дешеву російську нафту, але не за долари.

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